İstanbul'daki deprem
-Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: - "(Depremde) Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi" - "(Hastane bahçesindeki çadır) Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış"
İSTANBUL (AA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaş olduğunu belirterek, "Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi." dedi.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını kaydetti.
Yılmaz, "Silivri 5,8'lik bir deprem yaşadı ama can kaybı yok. Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Şu an basında Silivri Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği yönünde haberler var. Silivri'de şu anda tahliye edilen bir yer yok." ifadelerini kullandı.
- "Hastanede oluşan bir hasar yok"
Hastane bahçesine kurulan çadırla ilgili bir soru üzerine Yılmaz, "Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış. Hastanenin taşıyıcı sistemlerinde, kolonlarında oluşan bir hasar yok." dedi.
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