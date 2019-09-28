İstanbul'daki deprem

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası artçı sarsıntı sayısı 314'e ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi.