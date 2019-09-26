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İstanbul'daki deprem

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasında bir araya geldi

Genel 26.09.2019, 18:12
İstanbul'daki deprem

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.

Oktay, Kurum ve Güllüoğlu, depremle ilgili brifing almak için İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasına geldi.

Toplantıda depreme dair durum değerlendirmesi yapılacağı ve atılacak atımlar konusunda kararlar alınacağı öğrenildi.


#- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum #AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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