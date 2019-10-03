İstanbul’daki depremin en duygusal görüntüsü
İstanbul’da meydana gelen depremde Sultangazi’deki bir okulda 2 minik öğrenci, yürüme zorluğu çeken engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan çıkardı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul’da meydana gelen depremde Sultangazi’deki bir okulda 2 minik öğrenci, yürüme zorluğu çeken engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan çıkardı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sultangazi’deki Yunus Emre İlkokulu’nda deprem anında 2 minik öğrenci, bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkardı. Yaşanan o tahliye anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki minik öğrencinin engelli arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. Biri kız iki küçük öğrencinin, yürüme engelli Ecrin Başkaya’nın kollarına girerek dışarı çıkardığı görülüyor.
Ecrin’in arkadaşı Berat Yalçın, “Az kalsın onu orada bırakıyordum. Ama çok korktum. Birden aklıma geldi. Yoksa ben gidiyordum” diye konuştu.
Kaçarken geri dönüp Ecrin’i aldıklarını söyleyen kız arkadaşı Alya Revna Çelik, “Ben aslında Ecrin dışarıda zannetmiştim. Onu ilk başta görmedim. Sonra kapıdan çıkarken arkama baktım Ecrin kalkıyordu. Sonra Berat’la birlikte kolundan tutup dışarı çıkardık” şeklinde konuştu.(Serdar Ünal/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2