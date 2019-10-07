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İstanbul'daki izinsiz ekoloji yürüyüşü

- Gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı

Genel 07.10.2019, 10:58
İstanbul'daki izinsiz ekoloji yürüyüşü
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İSTANBUL (AA) - Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladığı için gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ekim'de Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüdüğü için gözaltına alınan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan Adliyesi'nden serbest bırakıldı.

#gözaltı #Kaz Dağları #maltepe #Yürüyüş
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