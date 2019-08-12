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İstanbullular Adalar İskelesi’ne akın etti
Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.
Genel 11.08.2019, 15:14
Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada’ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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