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İstanbullular “flash mob“ etkinliğinde buluştu

- "Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni" öncesinde, festivale dikkati çekmek amacıyla "flash mob" etkinliği gerçekleştirildi - Tulum ve horon ekibinin bir anda ortaya çıkmasıyla başlayan etkinlikte Karadeniz türkülerine kemençe ve horon eşlik etti

Genel 31.08.2019, 12:46 31.08.2019, 16:52
İstanbullular “flash mob“ etkinliğinde buluştu
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İSTANBUL (AA) - "Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni" öncesinde, festivale ve Karadeniz kültürüne dikkati çekmek amacıyla "flash mob" etkinliği düzenlendi.

Şişli Camisi yanındaki meydanda gerçekleştirilen gösteri, tulum ve horon ekibinin bir anda ortaya çıkmasıyla başladı.

"Maçka'da buluşalım"'ın da arasında bulunduğu türkülerin, yöreye has üslupla söylendiği etkinliğe Rakkani horon grubu da katıldı.

Karadeniz türkülerine kemençe ve horonun eşlik ettiği "flash mob" etkinliği, yolu Şişli'den geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kemençe ve tulum sesini duyarak gösteriyi izlemek için toplanan İstanbullular, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

- "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni"

Bu yıl ikincisi URU ve Karadeniz FM iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", 8 Eylül'de İstanbul'da yaşayan Karadenizlileri bir araya getirecek.

KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek etkinliğin, Karadeniz'in dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları, el sanatları atölyeleri ve yöresel tatlarıyla ziyaretçilere Karadeniz şöleni yaşatması amaçlanıyor.

Şölende, Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu, Salih Yılmaz ve Karadeniz DJ performansıyla Emrullah Gül sahne alacak.

#Bir Karadeniz Şöleni #KüçükÇiftlik Park #Maçkada Buluşalım #şişli
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