İstanbullular organ nakli bekleyen hastalar için koşacak
- Medicana Sağlık Grubu'nun organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği kapsamında yüzlerce İstanbullu, Türkiye genelinde 26 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta için koşacak
İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu'nun organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği kapsamında yüzlerce İstanbullu, Türkiye genelinde 26 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta için koşacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka açık olarak bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan etkinlik, 20 Ekim'de Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek.
Medicana Sağlık Grubu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız-Run For Life" koşusuyla, organ nakil ihtiyacı olan hastalara umut olmayı hedefliyor. Organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarış kapsamında, gönüllüler organ bağışı da yapılabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için amatör ruh ve gönüllülük esasıyla, sporu da işin içine katara bir organizasyon düzenlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İlk olarak İstanbul Valiliği ve Kadıköy Belediyesi ile görüştük ve desteklerini rica ettik. Ne mutlu ki bize olumlu bir dönüş alabildik ve 5 yıl önce, bahsettiğim amatör ruhla ve inançla 'Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız' etkinliğini düzenlemeye başladık. Bugüne kadar organize ettiğimiz tüm koşularda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteğini esirgemedi. Organ bağışı farkındalığını oluşturabilmemiz için bu destekler çok önemliydi."
- "Katılımcılar 5 kilometrelik parkurda koşacak"
"Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliğinde katılımcılar, Caddebostan Sahili’nde kurulacak 5 kilometrelik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.
- "Hastalık taşıyor olmak organ bağışlamaya engel değil"
Katılımcılar, etkinlik alanında kurulacak İstanbul Organ Nakli Derneği standında organ bağışı konusunda bilgi edinebilecek ve dileyenler organ bağışı yapabilecekler.
Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı ve İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, organ bağışı süreci hakkında, "Organlarını bağışlamak isteyen kişilerin tek yapması gereken, bir sağlık kurumuna gidip 2 şahit eşliğinde verilen formu doldurmak. Herhangi bir hastalık taşıyor olmak organ bağışlamaya engel değildir. Çünkü organ nakli, hangi organınıza ihtiyaç duyulacağı ile alakalıdır. Sağlıklı olan tüm organlar nakil için kullanılabilir." bilgilerini paylaştı.
Geçen yılki farkındalık koşusundan sonra organ bağışının artış gösterdiğini kaydeden Tuncer, geçen yıl 2 bin 200 beyin ölümü bildirimi yapıldığına, ancak bunun sadece yüzde 20'sinin organlarını bağışladığına dikkati çekti.
Tuncer, "Bir insan organlarını bağışladığında aslında 8 kişinin hayatını kurtarmış oluyor. Bu sebeple insanların organ bağışı konusunda hassas davranması ve organlarını bağışlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.
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