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İstanbul’u kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı’nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.
Genel 21.08.2019, 13:43 21.08.2019, 14:14
İstanbul Boğazı’nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış Anadolu Yakası’nda etkili olmaya başladı. Yer yer etkili olan yağmurla birlikte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. İstanbul Boğazı’nı kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.
(Doğancan Cesur/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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