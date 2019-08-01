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İstanbul’un sebze ve meyvesi Göçbeyli Köyün’nden

Seracılığın 25 yıldır devam ettiği Göçbeyli Köyü, İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda modern seracılık tekniklerinin de uygulandığı Göçbeyli havadan görüntülendi.

Genel 01.08.2019, 09:57
İstanbul’un sebze ve meyvesi Göçbeyli Köyün’nden

Seracılığın 25 yıldır devam ettiği Göçbeyli Köyü, İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Aynı zamanda modern seracılık tekniklerinin de uygulandığı Göçbeyli havadan görüntülendi.

İstanbul’un en büyün sera üretiminin yapıldığı köylerden olan Göçbeyli’de seracılık 25 yıldır sürdürülüyor. İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının bir kısmını sağlayan Göçbeyli’de aynı zamanda modern seracılık teknikleri de kullanılıyor. Köydeki bazı seralarda hayata geçirilen ve ilerleyen zamanlarda daha da yaygınlaştırılması planlanan modern teknikler ile, seralardaki ürünlerde verim ve kalite artışı gözleniyor.

Göçbeyli Kooperatif Başkanı Selim Dilemek, “Atadan dededen kalma seracılık yapmaktayız. Topraklarımız çok güçlü ve verimli. Bu topraklarda ne diksen olur. Biber, patlıcan aklınıza ne gelirse. Göçbeyli, İstanbul’a yakın, nakliyesi çok ucuz” dedi.

Göçbeyli’de seracılıkla uğraşan İsmet Aydın, “Seracılık deyince İstanbul’un son köyü olarak burası seracılığın zirvesidir. Burada şu anda tabii ki 25 yıldır devam eden seracılığı daha iyi, üst seviyeye çıkarmak için büyüklerimizin de desteğine ihtiyacı var. Burası İstanbul ilimizde bulunmayacak çok güzel toprağa sahip. Köyün öbür başından bu başına kadar seralarla kaplı olan bir yer” şeklinde konuştu. İstanbul’un en büyük sera üretiminin yapıldığı köylerden olan Göçbeyli drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan /İHA)
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