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İşte "Barış Pınarı"nda TSK’ya destek veren Milli Suriye Ordusu

Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Genel 11.10.2019, 09:14 11.10.2019, 09:23
İşte "Barış Pınarı"nda TSK’ya destek veren Milli Suriye Ordusu
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Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Güvenlik kaynakları, Fırat’ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #tsk #Milli Suriye Ordusu
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