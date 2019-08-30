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İşten çıkartılan İBB çalışanlarının eylemleri sürüyor

İşten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’de hizmet binası önünde başlattığı eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde basın açıklaması yapan işçiler Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz" dedi.

Genel 29.08.2019, 23:08
İşten çıkartılan İBB çalışanlarının eylemleri sürüyor
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İşten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’de hizmet binası önünde başlattığı eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde basın açıklaması yapan işçiler Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz" dedi.

Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane’deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Eylemlerini sürdüren grup akşam saatlerinde basın açıklaması yaptı. Eski İSPARK çalışanı Mehmet Coşkun grup adına açıklama yaparak, "Dün akşam itibariyle bir kısa SMS ile sözleşmemizin bittiği bizlere tebliğ edildi. Bizler de bugün, bütün emekçi arkadaşlarımızla sadece İSPARK değil, Beltur, metro A.Ş., İstanbul güvenlik, İSTAÇ burada birçok işten atılan kişiler var. Burada sabah 9’da bir direnişe geçtik. Haklı olan ekmek davamızın, ekmek paramızın derdine ve peşine düştük. Sadece elimizden alınan ekmek paramızı, işlerimizin bizlere geri verilene kadar, geri verildiği tebliğ edilene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Evli olan arkadaşlarımız var, insanlar okul açılmaya yakın çocukların okul masrafları varken bu insanlar işsiz kaldı. Seçimden önce bir takım vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum bir söz verdiniz dediniz ki ’Biz hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Sizlere söz veriyorum söz namustur’ dediniz. Sizlerin namus kavramından anlayışınız bu mu başkanım? Yine seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu bir konuşmasında ’Ben 16 milyon İstanbul’u kucaklayacağız’ dedi. Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz. Yoksa bizi kucaklayacak kişiler olarak görmüyor musunuz?" dedi.

Türk bayrağı açarak zaman zaman ‘Hak, Hukuk, Adalet’ ve ‘İşçi burada namus sözün verene’ diye slogan atan işçilerin, eylemlerine gece boyunca devam edecekleri öğrenildi.

(Vedat Bayraktar/İHA)
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