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İstiklal Caddesi’nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu 

İstiklal Caddesi’nde bir binanın tepesinden para saçıldı, vatandaşlar paraları almak için birbirleriyle yarıştı. 

Genel 01.08.2019, 19:18
İstiklal Caddesi’nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu 

İstiklal Caddesi’nde bir binanın tepesinden para saçıldı, vatandaşlar paraları almak için birbirleriyle yarıştı. 

Beyoğlu Taksim’de bulunan ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bu akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Vatandaşlar her şeyden habersiz bir şekilde sokakta yürürken bir anda yukarıdan para saçıldığını gördü. Havada uçuşan paraları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği gösteride vatandaşlar yere düşen paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. Daha sonra bunun önceden düzenlenmiş bir gösterinin parçası olduğunu öğrenen vatandaşlar, gösteriyi düzenleyen İbrahim Yılmaz ve Yunus Emre Kara’nın yanına giderek kendileriyle bol bol fotoğraf çektirdi. 

“GÖKYÜZÜNDEN HERKES İÇİN BİR ŞEYLER YAĞDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ” 

İyilik Hareketi’nin kurucusu İbrahim Yılmaz, “İyilik Hareketi”nin kurucusuyum. İstanbul’umuz, Türkiye’miz, insanlarımız için ne yapabiliriz diye düşünürken sihirbaz kardeşimle karşılaştım. Araştırmalarım sonucunda sihirbaz kardeşimi buldum. Onunla birlikte etkili bir gösteri yapacağız ve gökyüzünden herkes için bir şeyler yağdırmaya çalışacağız” dedi. 

“YAPACAĞIMIZ GÖSTERİ TÜRKİYE’DE BİR İLK” 

Sihirbaz Yunus Emre Kara, “İbrahim Bey’den bir mesaj aldım. Kendisine herkesten yoğun bir şekilde mesaj geliyormuş. Bana nasıl bir şey yapabiliriz diye sordu. Ben de İstanbul’da, Taksim’de bir gösteri düzenlemeyi düşündüm. Yapacağımız gösteri Türkiye’de bir ilk olacak” dedi. 

(İHA)
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