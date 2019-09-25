İstiklal Caddesi’nde öldürmüştü: Kız kardeşinin mektubu ağlattı
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için arkadaşları üniversitenin kampüsünde bir araya gelerek ağaç dikti. Halit Ayar’ın annesinin ve kardeşinin de katıldığı etkinlikte kız kardeşinin abisine yazdığı mektubu okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için arkadaşları üniversitenin kampüsünde bir araya gelerek ağaç dikti. Halit Ayar’ın annesinin ve kardeşinin de katıldığı etkinlikte kız kardeşinin abisine yazdığı mektubu okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Olay geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Bugün İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bir araya gelen arkadaşları Halit Ayar için önce sessiz bir yürüyüş düzenledi. Ardından kampüs içerisine Ayar’ın anısına bir ağaç diken öğrencilere Halit Ayar’ın annesi Hanife ayar ve aynı üniversitede eğitim gören kız kardeşi Melike Ayar da destek verdi.
Anne Hanife Ayar ise yaptığı konuşmada, “Sessiz kalınmadığını herkes öğrensin. Bu olayları kimse unutmasın. Rica ediyorum kanunları tekrar gözden geçirsinler” ifadelerini kullandı. Halit Ayar’ın arkadaşları ise arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirttiler.
(İHA)
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