İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası
- Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile 20-27 Aralık, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası ilan edildi.
İstiklâl Marşı'nın Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma haftası
İçişleri, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ortaklaşa çıkardığı yönetmelik ile 20-27 Aralık, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" olduğu duyurusu yapıldı.
İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında tönetmelikte değişiklik yapılarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası
Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık ölüm günü olmasından dolayı her iki günü de kapsayacak bir hafta boyunca vatan şairinin anılması hedeflendi. Bu kapsamda, "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi. Bu hafta içinde Mehmet Akif Ersoy, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.
Milli Mücadele'nin amacını ve ruhunu, milletin birlik ve beraberliği ile bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinliklerine, kitlelerle birlikte ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacak.
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