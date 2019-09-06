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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
- İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ailesine daha fazla zaman ayırmak için istifa ettiğini duyurdu
Genel 06.09.2019, 17:05
STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström istifa ettiğini açıkladı.
Son 5 yılda çok şey başardıklarını dile getiren Walsström, "Dış politikada en üst ligde görev yaptığımızı söyleyebilirim. Dünyada feminist bir dış politika başlatan ilk ülke bizdik." ifadelerini kullandı.
Wallström, daha önce ülkenin devlet televizyonu SVT'ye 5 yıllık icatlarını anlatan bir röportaj vererek, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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