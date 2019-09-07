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İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kınandı. İsveç Enstitüsü İslam Bilimler Akademisi tarafından başkent Stockholm'de düzenlenen Keşmir'deki Müslümanlara destek programında,...

Genel 07.09.2019, 22:24 07.09.2019, 22:38
İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
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STOCKHOLM (AA) - İsveç'te, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kınandı.

İsveç Enstitüsü İslam Bilimler Akademisi tarafından başkent Stockholm'de düzenlenen Keşmir'deki Müslümanlara destek programında, 3 haftadır devam eden olaylarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Karolinska Enstitüsünde görevli Keşmirli gazeteci yazar Dr. Arif Kısana, burada yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin insan hakları ve özellikle Müslümanların hakları konusundaki tutumunu kınadıklarını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden Müslümanların, Hindistan'ın bölgeye yasa dışı asker konuşlandırmasına karşı çıktığının altını çizen Kısana, bu tepkilerin Hindistan'ı bir nebze de olsa durdurduğunu dile getirdi.

Kısana, uluslararası kamuoyunun da Hindistan'a bu konuda baskı yapması gerektiğini ifade etti.

İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam da tıpkı Arakanlı Müslümanlara yapıldığı gibi Cammu Keşmir'deki Müslümanlara da zulmedildiğini söyledi.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

#İsveç #Cammu Keşmir
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