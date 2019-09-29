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Günün özeti - 29-09-2019

İtalya'da Müslüman ailelerden “helal et“ talebi ile menü

- Mestre kentindeki Müslüman aileler, çocukları için okul yemekhanesinde helal et servis edilmesini istedi

Genel 29.09.2019, 18:04 29.09.2019, 18:53
İtalya'da Müslüman ailelerden “helal et“ talebi ile menü

ROMA (AA) - İtalya'nın Mestre kentindeki Müslüman aileler, çocukları için okul yemekhanesinde helal et servisi yapılmasını talep etti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Mestre kentinde yaşayan Bengalli Müslüman aileler, çocuklarını gönderdikleri Cesare Battisti İlkokulu yöneticileriyle yeni eğitim dönemi dolayısıyla yapılan toplantıda, "helal et" talebinde bulundu. Müslüman aileler, çocukları için okul yönetiminden okul yemekhanesinde helal kesim et bulunan alternatif menü çıkarılmasını istedi.

Ailelerin talebi karşısında, okul yönetiminin ise velilere şimdilik yemekhanede helal eti garanti edemeyeceklerini belirttiği ve etsiz menü istemeleri tavsiyesinde bulunduğu vurgulandı.

Bu arada, Müslüman ailelerin helal et talebine aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı Lig Partisi Milletvekili Alex Bazzaro tepki gösterdi. Bazzaro, helal et isteyen aileleri "köktenci" olmakla itham edip "saçma bir durumla karşı karşıya" olduklarını savundu.

Söz konusu talebi, entegrasyon karşıtı olarak tanımlayan Bazzaro, "Tıbbi ihtiyaçlardan muafiyet talebi anlaşılabilir ancak mutfağımızı, geleneklerimizi kabul etmek istememek, kabul edilemez. İtalya'yı seçen, geleneklerimizle de evlenir." ifadesini kullandı.

#helal et #italya #Müslüman aileler
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