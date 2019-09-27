Son Dakika
MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
Sivas’ta samanlık yangını
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
Donanmanın incileri İstanbul limanlarında
Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

İtalya'da iklim değişikliği protestosu

- Birçok şehirde binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için yürüdü

Genel 27.09.2019, 20:54
İtalya'da iklim değişikliği protestosu
banner63

ROMA (AA) – Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İtalya'da öğrencilerin katılımıyla yürüyüş ve mitingler düzenledi.

Küresel çapta daha önce 15 Mart ve 24 Mayıs'ta düzenlenen ve bugün üçüncü defa yapılan “İklim Grevi”ne etkinlikleri kapsamında İtalya'da öğrenciler, başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Napoli, Torino, Floransa, Palermo gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelinde 160 bölgede protesto yürüyüşü ve mitingler gerçekleştirdi.

Protestolarda öğrenciler ellerinde, "Sistemi dağıt, dünyanı koru", "İklimi mahvettiniz", "Evini koru, dünyanı koru" yazılı dövizler taşıdı.

Organizatörlere göre, ülke genelindeki protestolara 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

Ülke geneline yayılan iklim grevine Başbakan Giuseppe Conte de kayıtsız kalamayarak destek mesajı paylaştı.

Conte, Twitter hesabından protestolardan çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Çok sayıda gencin tutkuyla katıldığı 'Gelecek İçin Cumalar' adıyla düzenlenen etkinliklerden, meydanlardan gelen fotoğraflar olağanüstü. Benim ve hükümetimin bu değişim talebini somut çözümlere çevirme konusunda büyük bir taahhüdümüz var. Hepimizin büyük bir sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

#iklim değişikliği #italya
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@