İtalyan ENI'den Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma uyarısı
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapması için ruhsat verilen İtalyan ENI şirketi, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi halinde çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "İtalyan ENI şirketinin açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum"
LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu.
İtalyan ENI şirketinin Üst Yöneticisi Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de çalışma yaptıkları sahalara, Türk veya Rum tarafının savaş gemilerini göndermesi halinde faaliyetlerine devam etmeyeceklerini açıkladı.
Descalzi, "Endişeli değilim ancak birileri savaş gemileri ile gelirse kuyuları açmayacağız. Kesinlikle kuyular için savaş başlatmak istemiyoruz." dedi.
- "ENI'nin açıklamasını olumlu buluyorum"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ENI şirketinden gelen bu açıklama üzerine sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook'tan bir açıklama yaptı.
Uluslararası şirketler de dahil tüm paydaşların, Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye başlamasını umduklarını belirten Özersay, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş, sonuç alınmasına yardımcı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Rumlar ENI'ye kısa bir süre önce ruhsat verdi
Kısa bir süre önce Rum yönetimi, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketine, tartışmalı 7. parselde sondaj çalışması yapmak için ruhsat vermişti.
Geçen yıl ENI'ye ait bir gemi, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge olarak kabul ettiği 3. parselde arama yapmak istemesi üzerine Türkiye'ye ait savaş gemilerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.
Türkiye'ye ait Yavuz sondaj gemisi, hafta başında Doğu Akdeniz'e gelerek, 7. parselde yer alan Güzelyurt-1 lokasyonunda sondaj çalışmalarına başladı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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