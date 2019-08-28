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İtalyan Kültür Merkezi'nde Bertolucci filmleri gösterilecek
İSTANBUL (AA) - İtalyan Kültür Merkezi 2018'de hayatını kaybeden İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'yi anmak için filmlerinden bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturacak.İki hafta sürecek etkinlikte usta yönetmenin aralarında "La...
Genel 28.08.2019, 12:23
İSTANBUL (AA) - İtalyan Kültür Merkezi 2018'de hayatını kaybeden İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'yi anmak için filmlerinden bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturacak.
İki hafta sürecek etkinlikte usta yönetmenin aralarında "La Commare Secca" (Korkunç Orakçı), "The Sheltering Sky" (Çölde Çay) ve "Little Buddha" nın (Küçük Buddha) da bulunduğu 10 filmi gösterilecek.
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