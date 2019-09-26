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İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı
- Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu'na katılan İtalyan yer bilimci Prof. Dr. Dario Albarello, sunum yaparken depreme yakalandı - Şaşkınlık yaşayan İtalyan profesörün soğukkanlılığını koruması kamera tarafından kaydedildi
Genel 26.09.2019, 17:32
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem sempozyumunda sunum yapan İtalyan yer bilimcinin deprem anındaki tepkisi salondaki kameraya yansıdı.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, komşu il Kocaeli'de de hissedildi.
İtalyan profesörün deprem anındaki tepkisi o sırada salonda kayıt yapan kameralara yansıdı.
Kayıtlarda, İtalyan yer bilimcinin sarsıntı sırasında arkasındaki panonun sallanması üzerine soğukkanlılığını koruduğu ve "perfect (kusursuz, mükemmel)" diyerek tepki verdiği görülüyor. Albarello, sarsıntının durmasının ardından kürsüden iniyor.
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