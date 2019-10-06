İtfaiye aracı "gelin arabası" oldu
- Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Adem Kılavuz düğününde itfaiye aracını gelin arabası yaptı - Damat Kılavuz: "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi"
MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Adem Kılavuz hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.
Düğün öncesi gelin Beyzanur Küçükkaplan'ın da onayını aldığını aktaran Kılavuz, "İlk duyduğunda çok şaşırdı, sonra sevindi. Mutluyuz, huzurluyuz, keyfimiz yerinde." ifadelerini kullandı.
Küçükkaplan ise çok mutlu olduğunu işaret ederek, "İtfaiye aracının gelin arabası olmasına karşı çıkmadım. Eşimin mesleği bu saygı duydum, benim içinde bir değişiklik oldu." dedi.
Konuşmaların ardından damat ile gelin süslenen itfaiye aracına binerek, düğünün yapılacağı salona gitti.
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