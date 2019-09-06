İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camisi'nin "Vahdette kesret, kesrette vahdet" fikriyle tasarlandığını belirterek, "Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camisi'ni cuma namazının ardından ibadete açtı.

Açılışta konuşan Erdoğan, caminin, önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildiğini dile getirerek, konumu itibarıyla üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görülen caminin modern mimariyle yapıldığını söyledi.

Erdoğan, "Vahdette kesret, kesrette vahdet' fikriyle tasarlanan yapıda, sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır." diye konuştu.

- "Ana ibadet mekanı 4 cepheden ışık alıyor"

T planlı ve betonarme olarak inşa edilen caminin, 26 metre çapında ve 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahip olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cami alt kat, harim katı ve bir mahfil katı olmak üzere 3 katlı bir yapı görünümünde olup, 790 metrekare taban alanına oturmakta. Gerçekten hattıyla sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama fırsatını bulduk. 120 metrekarelik mahfil katı ile birlikte toplam inşaat alanı 1700 metrekaredir. 500 metrekarelik abdesthane, 170 metrekarelik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki diğer kapalı mekanları da oluşturmaktadır. Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde, 2 bin 450 kişiliktir. Avlusuyla beraber caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Mihrap doğal taştan, minber ve kürsü ise ahşaptan üretilmiştir. Akustik itibarıyla da gerçekten güçlü bir akustiğe sahiptir. Ana ibadet mekanı, iç-dış birliğini sağlayacak biçimde, 4 cepheden ışık almakta ve ferah bir iç mekan hissi vermektedir. Cami içerisinde farklı kısımlarda yer alan hat yazıları anlamları ve verdiği mesajlar itibarıyla da mimari bir bütünleşmeyi ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu vesileyle Sancak ailesi ve Vakfına şahsı, milleti adına şükranlarını dile getirerek, "Bildiğiniz gibi müjde büyük, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim' buyuruyor Rabb'imiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum. Tekrar hayır sahiplerini tebrik ediyorum." dedi.