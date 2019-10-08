İTÜ'lü Halit Ayar'ın adı öldürüldüğü durağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ın ismi, olayın yaşandığı durağa verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayar'ın annesi Hanife, babası Mehmet, kız kardeşi Melike ve olay anında yanında olan arkadaşı Sinan Nalçacı ile cinayetin işlendiği Beyoğlu İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, baba Ayar'a, "Bizim yüreğimiz yandı. Başka gençler gitmesin. Simgesel bir çalışmayla Halit'in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur." dedi.

İmamoğlu, Halit Ayar'ın adının hayatını kaybettiği durakta yaşatılması için yardımcılarından gerekeni yapmalarını istedi.