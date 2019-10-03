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İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesi

İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.

Genel 03.10.2019, 11:41 03.10.2019, 12:34
İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesi
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.

Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#istanbul #İÜ Diş Hekimliği Fakültesi #İstanbul Valiliği #İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi
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