Son Dakika
Tel Abyad’da terör paçavraları bir bir kaldırılıyor
Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
TBMM Başkanı Şentop: “Arakan’da barış ancak Rohingaların geri dönmeleri ile mümkündür"
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu

İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

- Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, "İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı

Genel 11.10.2019, 18:34
İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

ANKARA (AA) - Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, "İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Valiliği'ndeki protokol imza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toprak ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım protokolü ile okul ve sektör arasında iş birliği, OSB ve Teknopark ile Milli Eğitim iş birliği sağlanması, sektöre yetişmiş insan gücünün sağlanması, sektörün yetişmiş iş gücü beklentilerinin doğrudan tespit edilmesi, Teknopark aracılığı ile öğretmenlerin güncel bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.

#milli eğitim bakanlığı
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@