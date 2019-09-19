İyi ve organik tarım destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül’de başlayacak" dedi.

(İHA)