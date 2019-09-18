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İzmir'de 160 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa, Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 18.09.2019, 00:01 18.09.2019, 09:49
İzmir'de 160 düzensiz göçmen yakalandı
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İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa, Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesi Nemrut Limanı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 47 Suriye, 6 Filistin ve 6 Kongo uyruklu göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 35 Suriye ve 36 Somali uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Menderes ilçesi açıklarında belirlenen hareket halindeki lastik botta ise 30 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan 160 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#düzensiz göçmen #izmir #sahil güvenlik
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