Son Dakika
Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!
“Nagehan Alçı, terör örgütü sözcüsü gibi!”
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
Türkiye'nin eğitim haritası
Soylu: ’’315 bin kaçak göçmenin yakalandı’’
Milli Mücadelenin 100. yılının şampiyonlarına ödül

İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 tutuklama

- Güzelbahçe ilçesinde bir minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi

Genel 02.10.2019, 12:37 02.10.2019, 14:37
İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de bir minibüste yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesinde bir minibüste ele geçirilen yaklaşık 700 kilogram "skunk" maddesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.

- Olay

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 30 Eylül'de, GBT sorgulaması sırasında kaçan bir şüphelinin düşürdüğü anahtardan yola çıkılarak minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmiş, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

#izmir #Skunk #uyuşturucu madde
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@