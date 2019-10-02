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İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

Kentte son üç günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 720 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 02.10.2019, 00:48 02.10.2019, 10:25
İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de son 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 720 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Çeşme, Dikili, Aliağa, Foça, Menderes, Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, çoğunluğu Afganistan ve Suriye uyruklu 719 göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca, Çeşme'den yüzerek Sakız Adası'na geçmeye çalışan 1 Libya uyruklu göçmeni de sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 720 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#göçmen #sahil güvenlik #izmir #düzensiz göç
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