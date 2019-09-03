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İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 86 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Genel 03.09.2019, 11:42 03.09.2019, 14:20
İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 86 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesinde durdurdukları 34 BCK 739 plakalı minibüste Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen tespit etti.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Seferihisar ilçesinde de jandarma ekipleri, Doğanbey Atatürk Mahallesi Sıcaksu mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenleri ormanlık alana bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İki ilçede gözetim altına alınan toplam 86 düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#dikili #düzensiz göçmen #izmir #Seferihisar
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