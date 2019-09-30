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İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetti

Buca'daki evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran'ın gözaltına alınan erkek arkadaşının, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi

Genel 30.09.2019, 14:41 30.09.2019, 17:40
İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi'ndeki olayın ardından soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden Tuğçe Baran'ın (22) erkek arkadaşı Emre K'yi gözaltına aldı.

Emre K'nin ifadesinde, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'ın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve gelmiş, başından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Görgü tanıklarının bir kişinin evden hızla uzaklaştığını söylemesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Erkek arkdaş #gözaltına alındı #öldürüldü #Tuğçe Baran
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