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İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde cinnet getiren kişi kardeşlerini bıçakla rehin aldı.Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde...
Genel 07.09.2019, 18:31 07.09.2019, 19:02
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde cinnet getiren kişi kardeşlerini bıçakla rehin aldı.
Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan down sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.
Odasının kapısını kilitleyerek içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Pakize B. polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.
Pakize B. ve kardeşleri, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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