Son Dakika
Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
676 terörist etkisiz hale getirildi
Akar’dan güvenli bölge açıklaması
Dronelar için yeşil alanlar artacak
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada
Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu
Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 03 Eylül 2019

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Genel 03.09.2019, 01:37 03.09.2019, 09:07
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Cevizalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan 59 yaşındaki Necati Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çiftçi'nin devrilen traktörün altında kaldığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftçi'nin cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#kaza #ödemiş #traktör
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@