İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
- Bornova ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
Genel 26.09.2019, 07:34 26.09.2019, 08:12
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 46 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize etiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı.
Otobüste 46 Suriye uyruklu yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla öncü otomobil ile otobüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Bu sırada yaşlı ve sakat bir göçmeni polisin kucağında taşıması dikkati çekti.
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