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İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
- Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı
Genel 04.09.2019, 02:35 04.09.2019, 08:11
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı.
Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.
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