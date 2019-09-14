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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Genel 14.09.2019, 09:38 14.09.2019, 10:16
İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Şair Eşref Bulvarı'nda Vedat Toka yönetimindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil ile Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Vedat Toka ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyondaki iki personel yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#Çöp kamyonu #ölü #trafik kazası #yaralı
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