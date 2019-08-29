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İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Genel 29.08.2019, 07:50 29.08.2019, 10:53
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi Çalıburnu ve Halilbağ mevkisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ile 497 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyi yetiştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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