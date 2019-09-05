İzmir'deki organize suç örgütü davası

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Avukat Abdi Yaşar, duruşma salonunda soruşturmayı yapan polis memurlarının olduğunu, bu şekilde yargılamanın tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini, dinletilecek tanıkların polislerin salonda olmasından dolayı tanıklıktan vazgeçmiş olduğunu belirterek polislerin salondan çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı, önce reddettiği talebi sonra kabul ederek polislerin salondan dışarı çıkartılmasını istedi.

Tutuklu sanık Murat Boztaş, örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını savunarak, "Samimi şekilde başımdan geçenleri anlatmıştım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mesut Atıcı, davaya konu olaylara bir şekilde dahil edildiğini iddia ederek, "Herkes mağdur olduğunu söylüyor ama asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari şüpheli Serkan Kurtuluş ile 31'i tutuklu 69 kişi hakkında dava açılmıştı.

Şüphelilere "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, maddi menfaat amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine dikkati çekilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş insanlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Tahliyelerle tutuklu sayısının 6'ya düştüğü davanın sanıklarından elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, sanık sayısı 68'e düşmüştü.