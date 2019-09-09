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İzmir'deki silahlı kavgada 2 Suriyeli yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 1535 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.
Genel 09.09.2019, 17:34 09.09.2019, 17:49
İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 1535 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda İ.O. ve C.Ö. yaralandı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.A. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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