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İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

- Minibüste ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor - Şüphelilerin, terör örgütü bağlantısı araştırılıyor

Genel 30.09.2019, 14:18 30.09.2019, 14:37

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde minibüste ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan iki zanlının terör bağlantısı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, gece yakalanan iki şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğünün Yeşilyurt'ta bulunan hizmet binasındaki ifade işlemleri devam ediyor.

Minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirildiği öğrenildi.

- Kontak anahtarı detayı

Zanlıların, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulduğu, GBT sorgulaması sırasında şüphelilerden birinin kaçmaya çalıştığı, bu sırada kontak anahtarını düşürdüğü ve polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi.

Kontak anahtarından yola çıkan polisin park halindeki 35 KZ 245 plakalı minibüsü incelemeye alarak uyuşturucuyu ele geçirdiği öğrenildi.

Zanlıların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olabilecekleri öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Güzelbahçe #izmir #Skunk #uyuşturucu
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