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İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine organize edilen olağanüstü meclis yangın alanında gerçekleşti. Meclise ‘imar’ tartışmaları damga vurdu.

Genel 30.08.2019, 22:11
İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine organize edilen olağanüstü meclis yangın alanında gerçekleşti. Meclise ‘imar’ tartışmaları damga vurdu.

İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla olağanüstü meclis Menderes Devedüzü bölgesinde gerçekleştirildi. Oturumu açan Soyer, “Dünyada ilk kez yangın görmüş bir alan bir meclis toplantısı yapıyoruz. Meclis üyelerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Söz meclisindir” ifadelerini kullandı.

“BU KADAR KISA SÜREDE HESAPLAMA YAPILAMAZ”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Tunç Soyer’in ‘Bir santimetrekareyi dahi imara açtırmayacağız’ sözlerini eleştirdi. Hızal, “Yangınla mücadelenin en yoğun olduğu süreçte, bin 500 personelimizin canı pahasına mücadele ettiği süreçte, siz sayın başkan, ‘bu alanda bir santimetrekareyi daha imara açmayacağız’ dediniz. Biz biliyoruz ki orman alanlarının yangına maruz kalsa dahi imara açılması söz konusu değildir. Hangi amaçla burada açıklama yapılmıştır? Bu tarz açıklamalardan siz ve hepimiz kaçınmak zorundayız. Yanan alan için 5 bin hektar denildi, odaların 6 bin 500 hektar gibi açıklamaları oldu. Net hesaplamaların bu kadar kısa sürede yapılmayacağını uzman kişilerle yaptığımız görüşmelerde öğrendik” ifadelerini kullandı.

“KORUYUCU OLACAĞIZ”

‘Ormanın siyaseti olmaz’ diyen Soyer, Hızal’ın eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Özgür Bey bizim yasalarımız der ki; adam öldürmek yasaktır, ama adam öldürülür. Adam öldürmenin önüne geçeceğim, öldürmeyi engelleyeceğim demek niye polislere haksızlık olsun? Ormanın, ağacı siyaseti olmaz. Bizim yaptığımız siyaset değil. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Bir art niyet görüyorlar. Bizim elimizden ne geliyorsa imara açtırmayacağız lafı vatandaşlarımızı rahatlamak ve koruyucu olmak içindir. Keşke siz de ‘imara açtırmayacağız’ diyebilseydiniz” dedi.

Öte yandan AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız da, “Her yıl 18 Ağustos’ta 5 yıl boyunca burada meclis yapalım” önerisi geldi.

(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)
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