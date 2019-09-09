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İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Genel 09.09.2019, 11:54 09.09.2019, 13:00
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tebrik telgrafı gönderdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #İzmirin kurtuluş yıl dönümü #kutlama
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