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İzmir Kahve Festivali'nde 40 bin konuk bekleniyor

İZMİR (AA) - Kahve tiryakileri bu yıl dördüncüsü düzenlenen Coffee Festival İzmir'de bir araya geldi. İzmir Arena'daki festivalin organizatörlerinden Şahin Aydoğan, festivali ilk olarak 2016 yılında düzenlediklerini ve 18 bin kişiyi...

Genel 11.10.2019, 18:00
İzmir Kahve Festivali'nde 40 bin konuk bekleniyor

İZMİR (AA) - Kahve tiryakileri bu yıl dördüncüsü düzenlenen Coffee Festival İzmir'de bir araya geldi.

İzmir Arena'daki festivalin organizatörlerinden Şahin Aydoğan, festivali ilk olarak 2016 yılında düzenlediklerini ve 18 bin kişiyi ağırladıklarını belirtti.

Aydoğan, 2018'de 40 bin kişinin festivale geldiğini aktararak, "Bu yıl 40 bin rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Dünyada trend haline gelen 3'üncü nesil kahvecileri de ağırlıyoruz. Bu trend, kişiye özel kahvelerin sunulmasını içeriyor." dedi.

Festivale 110 markanın katıldığını, katılımcılar arasında kahve ya da ekipman üreticileri bulunduğunu kaydeden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Coffee Festival İzmir'de söyleşilerimiz olacak ve ünlü şefleri ağırlayacağız. Konser programları ve eğlenceli etkinliklerle İzmirlilere güzel bir hafta sonu armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Şahin Aydoğan, festival süresince ziyaretçilere 200 bin porsiyon kahve ikram edileceğini vurguladı.

Festivale katılan Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca, gençlerin son dönemde filtre kahveye yöneldiğini, sektörün hızla büyüdüğünü, barista sayısının da gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Festival, 11-13 Ekim tarihlerinde kahve tiryakilerini ağırlayacak.

#kahve festivali #Kahve #festival
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