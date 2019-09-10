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İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisi

- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kapsamında Türk Yıldızları ve SoloTürk, coşku dolu bir gösteriye imza attı

Genel 09.09.2019, 18:55
İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisi

İZMİR (AA) - SoloTürk ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sundu.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunu tayin eden İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gün boyu süren etkinlikler, SoloTürk ve Türk Yıldızları ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nda toplanan çok sayıda vatandaş, gösterileri alkışlarla izledi.

Bazı vatandaşlar gösteriyi balkon ve bina çatılarından takip etti.

Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları ve "Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu" ödülü sahibi SoloTürk ekiplerinde görev alan pilotlar, kurtuluşun yıldönümüne özel programla İzmir semalarını kırmızı beyaza boyadı.

Kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, fener alayı ve kentte yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için düzenlenecek İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri ile devam edecek.


#9 eylül #İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü #Solo Türk #Türk Yıldızları
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