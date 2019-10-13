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İzmir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde ikametten kutu içerisinde takı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Alaçatı Mahallesinde bir ikametten hırsızlık...
Genel 11.10.2019, 22:16
İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde ikametten kutu içerisinde takı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Alaçatı Mahallesinde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polislerin adreslerde yaptığı aramalarda suça konu 35 adet 9 mm dolu fişek ve kutu içerisinde ikametten çalınan takılar ele geçirildi.
Y.T. ve H.E.H. tutuklanırken Y.D. ise aranıyor.
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