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İzmir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde ikametten kutu içerisinde takı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Alaçatı Mahallesinde bir ikametten hırsızlık...

Genel 11.10.2019, 22:16
İzmir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde ikametten kutu içerisinde takı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Alaçatı Mahallesinde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden tespit edilen Y.T. (15) ile H.E.H. (16) gözaltına alındı. Y.D. (16) ise bulunamadı.

Polislerin adreslerde yaptığı aramalarda suça konu 35 adet 9 mm dolu fişek ve kutu içerisinde ikametten çalınan takılar ele geçirildi.

Y.T. ve H.E.H. tutuklanırken Y.D. ise aranıyor.


#hırsızlık #Firari #tutuklama
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