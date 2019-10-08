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İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Genel 08.10.2019, 21:26
İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı
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İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağı, Çeşme açıklarında 3 lastik botu tespit etti. Durdurulan botlarda 64 Suriye, 44 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak 110 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçenin Karaabdullah Burnu açıklarında da bir ihbar üzerine durdurulan lastik bottaki 31 Filistin ve 22 Suriye uyruklu 53 göçmen güvenli bölgeye alındı.

Dikili'de Denizköy ve Altınkum açıklarında da lastik botta 76 göçmen yakalandı.

Öte yandan Çeşme açıklarında lastik bot içinde göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine botu durduran ekipler, yasa dışı geçişleri organize ettiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


#göçmen #lastik bot #sahil güvenlik #yasa dışı
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