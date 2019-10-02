Son Dakika
Bebeğini çöpe atan Kozanlı anne tutuklandı
Motorine 14 kuruş indirim
7 bölücü PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
O terörist gri listede çıktı
Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!
“Nagehan Alçı, terör örgütü sözcüsü gibi!”

İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

- Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Genel 02.10.2019, 20:09
İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
banner63

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

S.Y. (31) yönetimindeki 35 DIY 09 plakalı minibüste, Ö.D. (33) ile 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

#"göçmen kaçakçılığı" #2 tutuklu #Urla jandarma Komutanlığı
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@