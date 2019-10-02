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İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
- Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Genel 02.10.2019, 20:09
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.
Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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