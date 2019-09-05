İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, cesedi ormanlık alanda bir çukurda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesinin Eskişehir'e taşınması için araç tahsis edilmediği ve para istendiği iddialarını yalanladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eymen Sadık Durak'ın ölümüyle ilgili üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu vahim olayda bebeğin ailesi ve Adli Tıptan cenazenin başka bir şehire nakil işlemleri için belediyemiz Mezarlıklar Daire Başkanlığına herhangi bir başvuru yapılmamıştır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cesedin ormanlık alanda bulunduktan sonra Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına ait cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rutinde cenaze teslim edildikten sonraki gün Mezarlıklar Daire Başkanlığına bilgi verilerek cenazenin nakil işlemi gerçekleştirilir. Ancak ne aileden ne de Adli Tıp Kurumundan bize ulaşan herhangi bir talep var. Tüm Türkiye'ye hava ve kara yolu ile ücretsiz cenaze nakil işlemi yapıyoruz. Bahse konu cenaze ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadan ve rutinde teslim edilen saat olan 11.00'den önce 09.00'da cenaze ailesine teslim ediliyor."

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesinin taşınması için belediyeden cenaze aracı tahsis edilmediği ve para istendiği ileri sürülmüştü.







